Zaterdagochtend is het nog fris, met temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de ochtend warmt het door de zon snel op. In de middag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog.

Het wordt maximaal tussen de 12 en 15 graden. Er staat een zwakke zuid- tot zuidoostenwind. In de nacht van zaterdag op zondag dalen de temperaturen naar tussen de 0 en 5 graden.

Zondag wordt een warme dag, met temperaturen tussen de 17 en 20 graden. Ook schijnt dan volop de zon, maar er staat wel een stevige zuidenwind.

Ook voor volgende week worden hoge temperaturen en veel zon verwacht, met alleen op maandagmiddag wat regen.