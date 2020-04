De Amerikaanse regering raadt burgers aan stoffen maskers te dragen als ze dat willen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aldus de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag. Daarbij zei Trump dat hij zelf het advies niet zal opvolgen en geen masker zal dragen in het openbaar.

In de dagelijkse persconferentie die de president gaf over het coronavirus benadrukte Trump dat het dragen van stoffen maskers over mond en neus geen vervanging zijn voor het bewaren van sociale afstand. Volgens de Amerikaanse regering is het bewaren van zoveel mogelijk afstand nog steeds de meeste essentiële manier om de verspreiding van het virus te vertragen.

"Het is een vrijwillige keuze om een masker te dragen. Je kunt het doen, je hoeft het niet te doen", aldus Trump. "Ik kies ervoor om het niet te doen, maar andere mensen willen het misschien wel doen en dat is oké."

Het gaat hierbij om niet medische maskers, speciale medische mondkapjes worden bewaard voor gebruik in de gezondheidszorg. Geïmproviseerde stoffen maskers, zoals een sjaal over een deel van het gezicht, is volgens Trump een goed alternatief voor de normale burger.

Het dodental in de Amerikaanse staat New York is vrijdag opgelopen tot 2.935, een toename van 562. Het aantal bevestigde besmettingen liep op van 92.381 tot 102.863. New York vormt het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS.

Verschillende Europese landen verplichtten afgelopen week het dragen van mondkapjes in bepaalde openbare ruimtes. Ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO overweegt het advies om geen mondkapjes te dragen te veranderen, maar volgen het RIVM hebben mondkapjes onder de huidige maatregelen geen zin en brengen ze zelfs extra risico met zich mee.

