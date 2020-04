Een op de vier vrouwen wereldwijd kan niet zelf beslissen over haar toegang tot gezondheidszorg, blijkt woensdag uit een onderzoek van de Verenigde Naties onder 57 landen. Een kwart van de vrouwen durft daarnaast geen nee te zeggen tegen seks met hun man of partner.

Een op de tien vrouwen kan niet zelf beslissen over het gebruik van anticonceptie. Slechts iets meer dan de helft, 55 procent van de vrouwen maakt zelf beslissingen over anticonceptie, gezondheidszorg of seks.

In meer dan veertig procent van de landen die zijn onderzocht verbetert de positie van vrouwen rondom het maken van deze beslissingen niet. In sommige landen verslechtert de positie van vrouwen zelfs, blijkt uit het onderzoek. In Benin bijvoorbeeld, maakte in 2006 41 procent van de vrouwen beslissingen rondom onder meer gezondheidszorg zelf. In 2018 was dat nog maar 36 procent.

Onder meer opleidingsniveau en de leeftijd waarop een vrouw trouwt hebben invloed op haar zelfbeschikking, stellen de onderzoekers.

Wetten beperkt door cultuur en religie

Uit de studie blijkt dat driekwart van de 57 onderzochte landen wetten heeft die de rechten van vrouwen horen te beschermen. In andere landen worden deze rechten beperkt, bijvoorbeeld door cultuur of religie.

Het verbeteren van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en het verbeteren van de positie van vrouwen is een belangrijke doelstelling van de VN voor 2030. Volgens de VN is zelfbeschikking onder vrouwen een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken.