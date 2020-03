In Curaçao is een lockdown afgekondigd waarbij mensen alleen nog naar buiten mogen om boodschappen te doen, vitale beroepen uit te oefenen of voor noodgevallen, schrijft onder meer het Antilliaans Dagblad.

Inmiddels zijn er elf bevestigde besmettingen op het eiland, waarvan de eerste negen patienten uit het buitenland kwamen, meldt Curaçao.nu. Volgens premier Eugene Rhuggenaath zijn er nu ook lokale besmettingen op het eiland vastgesteld.

Zaterdag gold er al een avondklok op het eiland, die nu is uitgebreid tot een algehele lockdown. Alleen in gevallen van nood mogen mensen nog de straat op. De maatregelen gelden voor minimaal twee weken. Het vliegverkeer van en naar het eiland is geschrapt.

Zorgpersoneel, politie, journalisten en beveiligers mogen hun beroep nog blijven uitoefenen, maar moeten zich kunnen identificeren. Daarnaast blijven supermarkten, bouwmaterialenwinkels, toko's, apotheken en pompstations nog open.

Wie de regels rondom de lockdown niet naleeft, riskeert een boete van 500 tot 2.000 gulden (omgerekend zo'n 250 tot 1.000 euro) of arrestatie, laat het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao weten aan het Antilliaans Dagblad. Enkele mensen zijn tijdens de eerste nacht al aangehouden.

