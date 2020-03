Bij een inbraak in een huis in het noorden van Londen zijn vijf vuurwapens uit James Bond-films buit gemaakt, maakt de politie vrijdag bekend. Volgens de politie is de gestolen collectie ruim 100.000 pond (zo'n 112.000 euro) waard.

De diefstal vond afgelopen maandag plaats. Het gaat om een Walther PPK uit de film A View to a Kill uit 1985, een Smith & Wesson .44 uit de film Live and Let Die uit 1973 en een Llama .22, een Beretta Tomcat en een Beretta Cheetah uit de in 2002 uitgekomen film Die Another Day.

Onder de gestolen wapens is ook het laatste pistool dat door Roger Moore werd gebruikt in zijn rol als James Bond.

Volgens rechercheur Paul Ridley van de Londense politie zijn de vuurwapens speciaal gemaakt voor de films over de Britse spion. "Veel van de wapens zijn onvervangbaar", aldus de rechercheur. Ze zouden erg herkenbaar moeten zijn wanneer ze te koop worden aangeboden.

De verdachten zijn nog op de vlucht. De politie vraagt iedereen die meer weet zich te melden.