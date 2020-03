De Amerikaanse regering heeft president Nicolás Maduro van Venezuela en andere hooggeplaatste Venezolaanse regeringsfunctionarissen donderdag in staat van beschuldiging gesteld wegens 'narco-terrorisme'.

Naast Maduro worden een tiental andere verdachten aangeklaagd, onder wie de Venezolaanse minister van Justitie en de voorzitter van het Hooggerechtshof en leden van de Colombiaanse rebellengroepering FARC.

Volgens de aanklachten stond Maduro tijdens zijn politieke opkomst in Venezuela aan het hoofd van een drugskartel met de naam Cártel de los Soles, dat samenwerkte met de FARC om "de Verenigde Staten te 'overspoelen' met cocaïne".

Maduro zou in de afgelopen twintig jaar onder meer betrokken zijn geweest bij de smokkel van tonnen aan narcotica die door de FARC waren geproduceerd, de Colombiaanse groepering van geavanceerde vuurwapens hebben voorzien en zijn politieke bevoegdheden hebben gebruikt om grootschalige drugshandel in de regio te faciliteren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beloning van 15 miljoen dollar (13,6 miljoen euro) uitgeloofd voor tips die leiden tot de arrestatie en veroordeling van Maduro.

De Venezolaanse regering heeft nog niet gereageerd.

Maduro eerder beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel

De Venezolaanse president wordt door critici al langer beschuldigd van betrokkenheid bij de internationale drugshandel. Hij zou die gebruiken als compensatie voor het verlies van inkomsten uit olie, waar de economie van zijn land bijzonder afhankelijk van was.

Maduro's oud-vicepresident Tareck El Aissami werd vorig jaar in New York aangeklaagd wegens drugssmokkel en twee van zijn neven zitten momenteel celstraffen uit in de VS. Zij probeerden 20 miljoen dollar aan drugsgeld naar Venezuela te smokkelen om hun oom te steunen.

President heeft touwtjes nog in handen

De regering van de Venezolaanse president wist de economische crisis in het land als gevolg van dalende internationale olieprijzen te verergeren met wanbeleid. Na omstreden verkiezingen in 2018, die werden geboycot door bijna de voltallige oppositie, wierp oppositieleider Juan Guaidó zich op als interim-president.

Guaidó wordt erkend door tientallen landen, waaronder de VS, en de Europese Unie, maar zijn oppositiebeweging is er niet in geslaagd Maduro af te zetten. De Venezolaanse president heeft onder meer de strijdkrachten nog stevig in handen.

De economische en politieke crisis heeft miljoenen Venezolanen doen vluchten naar buurlanden.