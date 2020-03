Brenton Tarrant, de man die wordt vervolgd voor de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, zegt schuldig te zijn aan het ombrengen van 51 religieuzen. De man ontkende een jaar lang verantwoordelijk te zijn voor de terroristische daad, hoewel hij op heterdaad werd betrapt.

Nieuw-Zeeland werd vorig jaar op 15 maart opgeschrikt door een bloedbad. Een schutter opende het vuur op twee locaties in de stad en deelde online livebeelden van de aanslag.

Tarrant zegt nu officieel verantwoordelijk te zijn voor die aanslag. Ook zegt hij schuldig te zijn aan veertig pogingen tot moord en het plegen van een terroristisch misdrijf. Het is niet duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan in de zaak: de Australiër zou officieel in juni voor de rechter moeten verschijnen.

Na de aanslag, het bloedigste incident in de recente historie van Nieuw-Zeeland, werden wapenwetten aangescherpt en kwam een massale vuurwapeninzamelingsactie op gang. Veel inwoners hebben vrijwillig afstand gedaan van hun wapens en wapenonderdelen. Eind december stond de teller op bijna 60.000 wapens en 200.000 onderdelen.

In Nieuw-Zeeland zijn aanvalsgeweren en semiautomatische wapens nu verboden. De 29-jarige Tarrant had een aantal wapens online gekocht bij een wapenwinkel in Christchurch, terwijl een militair wapen elders was aangeschaft.