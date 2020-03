Turkse aanklagers hebben woensdag aangekondigd dat ze twintig verdachten in staat van beschuldiging stellen voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel in oktober 2018.

Onder de verdachten zijn een hooggeplaatste adviseur van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, Saud al Qahtani, en de voormalige vicedirecteur van het Saoedische inlichtingenapparaat, Ahmed al-Asiri. Zij worden verdacht van "moord met voorbedachten rade met een monsterlijke intentie".

Volgens de aanklagers gaven die twee de opdracht voor de moord op de regeringskritische journalist,. Die werd uitgevoerd door achttien andere mannen, van wie vijftien naar Istanboel vlogen om de daadwerkelijke moord te plegen.

De Turkse aanklagers baseren de aanklachten onder meer op mobiele telefoongegevens, douanegegevens, getuigenverklaringen en informatie uit de telefoon en computers van Khashoggi.

De Saoedische regering heeft nog niet gereageerd op het Turkse besluit.

Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS leefde en onder meer schreef voor de krant The Washington Post, verdween op 2 oktober 2018, tijdens een bezoek aan het Saoedisch consulaat in Istanboel. Volgens de Turkse aanklagers werd zijn dode lichaam in stukken gesneden en uit het gebouw verwijderd. Khashoggi's stoffelijke resten zijn nooit gevonden.

VN-rapporteur: 'Saoedisch proces was schertsvertoning'

Saoedi-Arabië voerde zelf ook een onderzoek uit naar de moord op Khashoggi. In december vorig jaar kregen vijf mannen de doodstraf voor hun betrokkenheid en drie anderen kregen celstraffen opgelegd.

Critici stellen dat de Saoedische rechtszaak zich niet richtte op de hooggeplaatste mensen die opdracht gaven voor de moord. VN-rapporteur Agnes Callamard omschreef het proces als "een justitiële schertsvertoning".

Koninklijk adviseur Qahtani en inlichtingenchef Asiri werden ontslagen na de moord op de journalist. Eerstgenoemde werd onderzocht door Saoedische aanklagers, maar niet in staat van beschuldiging gesteld. Asiri werd aangeklaagd en vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Moord leidde tot spanningen tussen Turkije en Saoedi-Arabië

Volgens westerse inlichtingendiensten, waaronder de Amerikaanse CIA, was de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman direct betrokken bij de moordopdracht. Bin Salman ontkent dat.

Turkije heeft Saoedi-Arabië ervan beschuldigd het onderzoek naar de moord in het consulaat te hebben belemmerd. De Saoedi's beschuldigen Turkije op hun beurt van het weigeren van verzoeken om informatie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat de opdracht voor de moord werd gegeven "in de hoogste regionen" van de Saoedische regering.

In de dagen na zijn verdwijning ontkende de Saoedische regering aanvankelijk elke vorm van betrokkenheid bij of kennis van de moord op Khashoggi. Dat verhaal werd meerdere keren bijgesteld.