De Russische Koerilen-eilandengroep is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7.8. Na een tsunamiwaarschuwing van het Russische ministerie van Noodsituaties is een kleine tsunamigolf aan land gekomen van zo'n 50 centimeter hoog.

Eerste berichten spreken van nauwelijks schade en geen slachtoffers. Veel inwoners zochten hoger gelegen gebieden op, terwijl op het eiland Paramoesjir 400 bewoners werden geëvacueerd.

Persbureau Reuters schrijft dat de beving plaatsvond op ruim 200 kilometer afstand van de plaats Severo-Koerilsk. De eerste golven bereikten rond 5.00 uur (Nederlandse tijd) de noordelijke eilanden moeten bereiken.

Op het bovenliggende, vasteland van Kamtsjatka zou de aardbeving geen slachtoffers hebben gemaakt. Ook is er vrijwel geen schade, hoewel inwoners de beving konden voelen, schrijft RIA op basis van het regionale bestuur.

Volgens het Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) lijkt de beving geen gevolgen te hebben voor Hawaï. Golven zouden daar ongeveer 0.3 meter hoog worden, maar de situatie wordt gemonitord.