De Kroatische hoofdstad Zagreb is zondag getroffen door een flinke aardbeving. In het centrum van Zagreb is veel schade aangericht.

Een vijftienjarig kind is omgekomen. Het slachtoffer werd gevonden onder het puin van een ingestort gebouw. Er zijn nog geen meldingen van gewonden.

Het epicentrum van de beving lag ten noorden van Zagreb op een diepte van 10 kilometer. De beving had een magnitude van 5.3.

Meerdere historische gebouwen zijn beschadigd, waardoor veel mensen hun huis verlieten en de straat opgingen. Op beelden is te zien dat brokstukken auto's hebben verpulverd.

De iconische kathedraal van Zagreb is ook zwaar beschadigd. Een van de twee torens is gedeeltelijk ingestort. Na een aardbeving in 1880 was de kathedraal al een keer herbouwd.

Vanwege het coronavirus geldt in Zagreb een gedeeltelijke lockdown. Mensen worden geacht publieke plekken zoals parken en pleinen te vermijden. Inwoners die hun huis ontvluchtten hadden echter geen andere keuze dan te verzamelen op dergelijke plaatsen, schrijft Euronews.

"Probeer afstand te houden", zegt binnenlandminister Davor Bozinovic. "We hebben nu twee serieuze crises."