In een aantal gevangenissen verspreid over heel Colombia is zaterdagavond een massaal protest uitgebroken tegen het gebrek aan maatregelen van de gevangenisautoriteiten om het coronavirus in te dammen. Dat melden lokale media in het Zuid-Amerikaanse land.

Vooral in de La Modelo-gevangenis in Bogotá zouden de protesten uit de hand zijn gelopen. Volgens ooggetuigen van omwonenden zijn er meerdere explosies te horen geweest. De burgemeester van Bogotá heeft de hulp ingeroepen van omringende veiligheidstroepen om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen. Er zouden geen gevangenen zijn ontsnapt.

Het vooraf gecoördineerde protest begon zaterdagochtend toen in drie gevangenissen in Bogotá matrassen in brand werden gestoken. De protesten richten zich tegen het in de ogen van de gevangenen ineffectieve beleid van de gevangenis om hen te beschermen tegen het coronavirus.

La Modelo is een beruchte gevangenis waar zo'n 11.000 gevangenen zitten terwijl er maar plek is voor 4.000 mensen. De gevangenis staat bekend om het geweld tussen de diverse politieke stromingen: van linkse rebellen van de FARC tot rechtse milities. Gevangenissen in Colombia staan erom bekend dat de hygiënische regels niet zo nauw worden genomen.

Eerste dode in Colombia aan gevolgen coronavirus

In Colombia is het eerste dodelijke slachtoffer gevallen aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 58-jarige taxichauffeur uit Cartagena, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Begin maart zou hij enkele Italiaanse toeristen hebben vervoerd, twee dagen later vertoonde hij symptomen van COVID-19. De man, die andere onderliggende aandoeningen had, is op 16 maart overleden. In Colombia zijn 210 bevestigde besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

In Bogotá is sinds vrijdag een algehele quarantaine van kracht die vanaf dinsdag voor het hele land geldt. Het land heeft inmiddels alle grenzen, scholen en café's gesloten.

