De Republikeinse senator voor North-Carolina Richard Burr, tevens voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat, wist drie weken geleden al dat de Verenigde Staten hard getroffen zouden worden door het coronavirus. In het openbaar bleef hij de ontkennende strategie van Donald Trump volgen, ondertussen verkocht hij voor miljoenen aan aandelen.

Eind februari had de VS 15 bevestigde coronabesmettingen en zei Trump nog dat het virus vanzelf weg zou gaan. Op diezelfde dag sprak Richard Burr tijdens een lunch een exclusief gezelschap van zakenmensen toe met de mededeling dat "het virus veel agressiever is dan we in het recente verleden hebben gezien". Opnames die iemand tijdens die toespraak maakten, zijn in handen gekomen van de Amerikaanse omroep NPR.

"Elk bedrijf moet zich bewust zijn dat geplande reizen moeten worden aangepast en bekijken op reizen naar Europa essentieel is of niet", zei Burr op 27 februari. Ook waarschuwde Burr tijdens de besloten bijeenkomst dat de scholen wellicht moeten sluiten en dat het leger wellicht ingezet moet worden om het coronavirus te bestrijden.

Vijftien dagen later besloot Trump dat al het personenvliegverkeer uit Europa het land niet meer in mocht en gingen alle scholen in North-Carolina dicht. In het openbaar heeft Burr nooit zijn Republikeinse president tegengesproken en vooral gezegd dat Amerika goed voorbereid was om het virus het hoofd te bieden.

Burr werd als voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat vanaf midden februari dagelijks op de hoogte gehouden van de verspreiding van het coronavirus. Rond die tijd verkocht hij op één dag tot 1,7 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) in 33 transacties, zo wist het journalistieke onderzoeksplatform ProPublica te achterhalen. Een week na de verkoop begonnen de aandelen sterk in waarde te dalen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.