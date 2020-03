In India zijn vrijdagochtend vier mannen opgehangen die ter dood waren veroordeeld voor de verkrachting in 2012 van een jonge vrouw in een rijdende bus. De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen.

In december van 2012 werd een 23-jarige studente door zes mannen verkracht in een rijdende bus in New Delhi. De mannen lokten de vrouw en een vriend in de bus, die buiten dienst in New Delhi reed. Terwijl ze de mannelijke vriend in bedwang hielden, werd de vrouw meermaals verkracht. Vervolgens werd ze ernstig mishandeld met een stalen buis. Ook haar vriend kreeg rake klappen.

De vrouw overleed twee weken later. Ze had ernstig hersenletsel opgelopen en infecties in haar longen en buik.

'Grotesk, duivels en barbaars'

Eén verdachte werd in 2013 dood aangetroffen in zijn cel. Een andere verdachte, die minderjarig is, werd veroordeeld tot drie jaar cel en heropvoeding. De vier andere daders kregen in 2013 de doodstraf nadat ze schuldig werden bevonden aan verkrachting en moord. De aanklager omschreef de misdaad als "grotesk, duivels en barbaars".

De vier gingen in hoger beroep tegen de doodstraf, maar dat werd in 2017 afgewezen door het Indiase Hooggerechtshof. Ook konden ze niet rekenen op clementie van de president.

'Gerechtigheid voor vrouwen'

De executie van de vier mannen vond vrijdagochtend plaats in een gevangenis in de hoofdstad New Delhi. Buiten het gevangenisterrein stond een menigte om het moment toe te juichen, ze hielden borden omhoog met teksten als 'Gerechtigheid voor vrouwen'. De zaak leidde in december 2012 tot grote protesten in het land, omdat de verkrachting een voorbeeld was van de slechte positie van vrouwen in India.

Sindsdien heeft India de wetgeving aangescherpt tegen seksueel geweld..Toch worden er nog veel vrouwen verkracht in India. Volgens cijfers van de overheid zijn er in 2018 34.000 vrouwen seksueel misbruikt. In 85 procent van de gevallen leidde dat tot een aanklacht, slechts 27 procent eindigde in een veroordeling.