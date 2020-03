De Duitse politie heeft donderdag op verschillende plekken in het land invallen gedaan die in verband staan met een extreemrechtse groepering. Die werd eerder op de dag verboden door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een woordvoerder van het ministerie zei dat invallen vanaf de vroege ochtend plaatsvonden in tien van de zestien Duitse deelstaten.

Het gaat om de groepering Verenigde Duitse Volkeren en Stammen (GdVuSt), die is aangesloten bij de nationalistische Reichsbürger-beweging. Aanhangers trekken de legitimiteit van de Duitse federale staat in twijfel en komen regelmatig in aanvaring met de autoriteiten.

Een man die banden had met de Reichsbürger-beweging vermoordde in 2016 een politieagent en verwondde twee anderen tijdens een schotenwisseling. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

In de afgelopen maanden vonden vonden er meer dodelijke geweldsincidenten met een extreemrechtse achtergrond plaats. Vorige maand schoot een man negen mensen met een migratieachtergrond dood in de stad Hanau en vorig jaar oktober kwamen twee mensen om het leven bij een aanslag op een synagoge in Halle.

Duitse regering gaat extreemrechts beter in de gaten houden

Na de massaschietpartij in Hanau verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dat extreemrechts "de grootste veiligheidsdreiging in Duitsland" is en kondigde hij strengere maatregelen aan. De federale politie en de veiligheidsdiensten krijgen er honderden functies bij om de surveillance van het extreemrechtse milieu op te voeren.

De Duitse politie pakte in februari twaalf mannen op die worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen op moskeeën om een "burgeroorlog-achtige situatie" teweeg te brengen.