China heeft woensdag de persaccreditatie van de verslaggevers van drie grote Amerikaanse kranten ingetrokken. Het besluit is onderdeel van een conflict tussen China en de Verenigde Staten dat begon toen China in februari drie Amerikaanse correspondenten uitzette vanwege een opiniestuk in The Wall Street Journal.

Correspondenten van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post zien hun accreditatie aan het einde van dit jaar verlopen.

Hun verblijfsvergunning is gekoppeld aan deze accreditatie en zij mogen niet meer werken in China en de bestuurlijke regio's Hongkong en Macau. Hoeveel journalisten zijn benadeeld, is niet bekend.

Ook moeten de Amerikaanse internationale radiozender Voice of America, evenals Time Magazine, tekst en uitleg geven over onder meer hun personeel en onroerend goed in China.

De uitzetting van The Wall Street Journal-correspondenten in februari was de eerste keer sinds 1998 dat China per direct de persaccreditatie van meerdere journalisten van dezelfde nieuwsorganisatie tegelijk introk. De regering had dit gedaan omdat The Wall Street Journal een opiniestuk had gepubliceerd waarin China als 'de zieke man van Azië' werd beschreven.

Dit werd door het land als racistisch beschouwd. Nadat de krant weigerde zich te verontschuldigen, werden drie correspondenten in Peking uitgezet, terwijl zij het stuk niet hadden geschreven.

Minder staatsburgers China mogen in VS werken bij staatsmedia

In reactie verlaagden de Verenigde Staten begin maart het aantal Chinese staatsburgers dat in Amerikaanse filialen van Chinese staatsmedia mocht werken van 160 naar 100. Dit besluit was voor China de aanleiding om woensdag de correspondenten van drie kranten uit te zetten.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vind de reactie niet passend en stelt dat de getroffen Chinese staatsmedia in de VS platforms voor propaganda zijn.

De hoofdredacteuren van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post reageren onthutst. Zij zien het als een gevaar voor wereldwijde persvrijheid.