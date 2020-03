De Russische president Vladimir Poetin mag tot zeker 2036 president blijven. Het Constitutionele Hof van Rusland heeft maandag ingestemd met de grondwetswijziging die dit mogelijk maakt.

Poetin stelde in januari een grondwetswijziging voor. Met deze wijziging zou de macht van het Russische presidentschap worden overgeheveld naar het parlement en de premier.

Het Russische parlement stemde vorige week definitief in met de grondwetswijziging die Poetin in staat stelt om zich in 2024 opnieuw verkiesbaar te stellen. Met de vorige grondwet was dat niet toegestaan. De verwachting was al dat het hof de wijziging zou goedkeuren.

Het parlement besloot onverwacht ook dat Poetin geen premier hoeft te worden, maar nog twee ambtsperioden als president kan krijgen. De macht blijft bij de president liggen.

Critici beschuldigden Poetin ervan opnieuw premier te willen worden om zo aan de macht te blijven. Poetin heeft zelf nog niet gezegd of hij zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. In theorie kan hij nu tot 2036 aan de macht blijven. Officieel moet er volgende maand nog wel worden gestemd door het Russische volk.