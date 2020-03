Een kind is maandagochtend omgekomen bij een grote brand in een overvol migrantenkamp op het Griekse eiland Lesbos, meldt de lokale brandweer. Het gaat om een meisje van zes of zeven jaar oud.

Het vuur verwoestte twee containers die als woonruimte werden gebruikt in kamp Moria. Ook gingen enkele tenten in vlammen op. In het kamp breken wel vaker branden uit.

De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk. Moria is oorspronkelijk geschikt om zo'n 3.000 mensen op te vangen, maar herbergt momenteel 19.400 vluchtelingen, die in erbarmelijke omstandigheden leven. Er is een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen en medische zorg.

Door het coronavirus krijgen de Griekse vluchtelingenkampen er mogelijk nog een probleem bij. Volgens Artsen zonder Grenzen zou een inwoner op Lesbos besmet zijn geraakt met het COVID-19-virus, maar dit is niet bevestigd door de autoriteiten.

Desondanks zegt de hulporganisatie dat het onmogelijk is om het coronavirus in een vluchtelingenkamp als Moria in te dammen en ligt er geen noodplan klaar. De hulporganisatie heeft de autoriteiten daarom opgeroepen om Moria per direct te sluiten en zo snel mogelijk maatregelen te treffen, zoals infectiepreventie en gezondheidsvoorlichting.

Lesbos kreeg het zwaar te verduren tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016. Sinds 28 februari is een nieuwe migratiegolf op gang gekomen, nadat Turkije de grens met de Europese Unie openzette voor vluchtelingen uit Syrië.