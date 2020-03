Drie mannen zijn door een Turkse rechtbank veroordeeld tot 125 jaar cel voor hun betrokkenheid bij de dood van de driejarige Syrische jongen Alan Kurdi. Een foto van zijn lichaam op een strand groeide in 2015 uit tot het symbool van de vluchtelingencrisis.

De drie mannen stonden aan het hoofd van een organisatie die zich schuldig maakte aan mensensmokkel. Tijdens het proces wisten ze te vluchten.

De mannen werden vorige week opgepakt door Turkse veiligheidsdiensten en afgelopen vrijdag veroordeeld, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Eerder werden verschillende Turkse en Syrische verdachten al veroordeeld tot kortere straffen voor hun rol bij de dood van Alan.

Het lichaam van de peuter spoelde in september 2015 aan op een strand in de buurt van Bodrum, in het zuiden van Turkije. De boot die de jongen, zijn familie en andere vluchtelingen naar het Griekse eiland Kos moest vervoeren, was gezonken voor de Turkse kust. Elf van de veertien vluchtelingen in de boot verdronken, onder wie Alans vijfjarige broer Galip en hun moeder Rehen.

Fotojournalist Nilüfer Demir fotografeerde het lichaam van Alan op het strand. Hij lag met het gezicht naar beneden in de branding. De schokkende foto ging de hele wereld over.

Alans vader Abdullah Kurdi overleefde als enige lid van het gezin. Hij bracht de lichamen van zijn geliefden terug naar Kobani in Syrië om ze daar te begraven.