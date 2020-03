De president van Israël Reuven Rivlin zal oppositieleider Benny Gantz vragen om een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Gantz is de grote rivaal van premier Benjamin Netanyahu, waardoor de benoeming een klap is voor de huidige Israëlische minister president. Gantz zal maandag het officiële verzoek van de president krijgen.

Rivlin heeft zondag gesprekken gehad met alle partijen in het 120-koppige parlement. Hieruit blijkt dat de voormalige legergeneraal Gantz steun krijgt van een krappe meerderheid. 61 leden van de Knesset spraken sympathie uit voor Gantz, 58 parlementariërs steunden Netanyahu. Eén parlementslid sprak geen voorkeur uit.

Volgens de president heeft Gantz nu de grootste kans op succes om een coalitie te vormen, sinds het land op 2 maart voor de derde keer in een jaar verkiezingen heeft gehad. In dat jaar lukte het Netanyahu steeds niet om een nieuwe regering samen te stellen. Bij de verkiezingen in maart won Netanyahu met zijn Likud-partij en gelijkgestemde partijen.

Met de benoeming is de kans groot dat Gantz de zeventigjarige Netanyahu opvolgt als nieuwe premier. De rechts-nationalistische Netanyahu is de langst zittende premier van het land: hij vervulde het ambt tussen 1996 en 1999 en vanaf 2009.

In verband met de uitbraak van het COVID-19-virus stelde Netanyahu een noodregering voor onder zijn leiding, maar hier is geen gehoor aan gegeven.

Netanyahu staat terecht wegens corruptie

De populariteit van de premier kreeg een knauw toen hij vorig jaar in staat van beschuldiging werd gesteld wegens omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Netanyahu zou voor honderden miljoenen euro's aan staatsgunsten hebben verleend aan eigenaren van Israëlische media, in ruil voor geschenken en positieve berichtgeving.

Netanyahu ontkent alle aanklachten. Het proces tegen hem zou op 17 maart van start gaan, maar is uitgesteld wegens het coronavirus.