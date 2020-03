De Verenigde Staten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag raketaanvallen uitgevoerd op vijf wapendepots van door Iran gesteunde milities op een vliegveld in aanbouw in Irak. De aanval was een vergeldingsactie op een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Irak waarbij woensdag drie militairen om het leven kwamen, onder wie een Brit.

De Amerikaanse aanval is bevestigd door het Pentagon. Volgens de VS lagen in de opslaglocaties wapens, die gebruikt konden worden om Amerikaanse en coalitietroepen aan te vallen. Bij de aanval kwamen volgens het Iraakse leger zes mensen om, onder wie drie soldaten, twee politieagenten en een burger. Twaalf anderen raakten gewond.

Het Pentagon noemt de aanvallen "defensief" van aard en een directe reactie op de aanval woensdag die volgens de VS is uitgevoerd door sjiitische milities, die steun krijgen van Iran. De Amerikaanse president Donald Trump gaf het Pentagon na die aanval bevel om een vergeldingsactie uit te voeren.

Iran liet vrijdag weten dat de aanvallen de schuld zijn van de Amerikaanse "aanwezigheid en hun gedrag" in Irak.

Ook het Iraakse leger was niet blij met de bombardementen van de Amerikanen en noemde deze "een schending van de soevereiniteit van de Iraakse strijdkrachten". De door de VS geleide missie in Irak is gericht tegen Islamitische Staat (IS).