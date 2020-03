De Australische man die vervolgd wordt voor het doodschieten van 51 gelovigen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland zorgde met zijn aanslag voor een schokgolf in Christchurch en ver daarbuiten. Hoewel de gemeenschap zich verenigde in het verdriet, is er ook niet eerder zoveel extreemrechts haat zichtbaar geworden als na de aanslag van precies een jaar geleden.

Premier Jacinda Ardern noemde die bewuste 15 maart 2019 een van de donkerste dagen van Nieuw-Zeeland.

De man die ze niet meer bij zijn naam wil noemen, trok er die dag op uit met meerdere wapens om aanslagen te plegen in de Masjid al-Noor-moskee en de Linwood Masjid-moskee. Zijn acties deelde hij via een livestream, waarop te zien was hoe de tientallen slachtoffers de dood vonden.

Al snel volgden er maatregelen die herhaling moesten voorkomen, waaronder strengere wapenwetten. "Maar de aanval heeft mensen die haat willen verspreiden juist aangespoord", zo zegt woordvoerder Anjum Rahman van de islamitische vrouwenraad van Nieuw-Zeeland.

Dit stelt ook Rebecca Kitteridge, directeur-generaal van de veiligheidsdiensten in het land. "De aanval is een inspiratie en aanmoediging geweest voor sommige mensen."

De veiligheidsdiensten in het land volgen nu tussen de dertig en vijftig mensen die een mogelijke bedreiging vormen, een hoger aantal dan vorige jaren. "Het bestaan van sommige mensen wisten we al, maar de aanslag heeft ook zeker impact gehad", zo beschrijft Kitteridge het.

Een van de getroffen moskeeën na de aanslag. (Foto: Reuters)

Incident bij de al-Noor-moskee

De angst in de moslimgemeenschap groeide nog meer na een incident van begin deze maand, waarbij een man met gezichtsbedekking een foto van zichzelf bij de al-Noor-moskee postte met een emoticon van een geweer erbij. Hij deed dit op de berichtendienst Telegram.

Ardern heeft als reactie hierop gezegd dat er "nog meer werk verricht dient te worden. We moeten naar de basis van de vraag waarom mensen het normaal vinden om doodsbedreigingen te uiten". Een verdachte is opgepakt in deze zaak.

'Boodschap van vrede en liefde'

Farid Ahmed, de echtgenoot van een van de 51 dodelijke slachtoffers, heeft het op zich genomen om "een boodschap van vrede en liefde te verspreiden". Hij vertelt dat hij de familie van de aanslagpleger vergeeft.

"Ik ben nooit boos geweest, maar heb we wel afgevraagd: wat was haar (zijn vrouw, red.) misdrijf? Ze haatte helemaal niemand." Zijn echtgenote werd doodgeschoten toen ze wegrende uit de moskee op zoek naar haar man.

"Soms ben ik aan het rijden en voel ik dat ze naast me zit. Dan kijk ik, en dan is ze er opeens niet", zo zegt Ahmed over het leven zonder zijn vrouw.

Zondag vindt een grootschalige herdenking plaats in een stadion voor alle 51 slachtoffers van de aanslagen.

Een kind legt bloemen neer voor de slachtoffers. (Foto: Reuters)