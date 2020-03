De Nederlandse copiloot van een vliegtuig dat vorige maand neerstortte bij de luchthaven van Istanboel, begreep de instructies van de Turkse verkeerstoren niet en kon daarom niet op tijd afremmen, meldt persbureau Reuters donderdag op basis van een onderzoeksrapport.

Bij het ongeval op de internationale luchthaven Sabiha Gökçen vielen 3 doden en 179 gewonden. Ook de Nederlandse copiloot raakte gewond. Aan boord waren 177 passagiers en 6 bemanningsleden.

Het vliegtuig van Pegasus Airlines had van de verkeerstoren van de luchthaven instructies gekregen om niet te landen vanwege slecht weer. De Nederlandse copiloot kon deze Turkse instructies echter niet verstaan en zette samen met de gezagvoerder de landing toch in op een natte landingsbaan, waarna het vliegtuig niet op tijd kon remmen en het toestel van de baan schoot.

Beide piloten zijn door autoriteiten verhoord. De Nederlandse copiloot is op vrije voeten, de gezagvoerder is aangehouden.

De Nederlandse copiloot ontkent alle aantijgingen uit het onderzoeksrapport. Hij zegt dat hij het toestel niet bestuurde, maar slechts assisteerde en monitorde. Naar eigen zeggen sprak de verkeerstoren de landingsverklaring uit in het Engels in plaats van het Turks en kreeg hij geen ander advies over wel of niet mogen landen.