Een Amerikaanse federale rechter heeft donderdag bepaald dat klokkenluider Chelsea Manning vrij moet worden gelaten uit de gevangenis. Manning zat vast omdat ze had geweigerd om te getuigen in een rechtszaak rondom WikiLeaks.

Manning moet van de rechter per direct vrij worden gelaten. Een verzoek van de oud-militair om boetes te annuleren die ze eerder kreeg voor de weigering van de getuigenis werd afgewezen. In plaats daarvan wordt er een bedrag van 256.000 dollar (229.000 euro) van haar geëist.

Waarom ze wordt vrijgelaten is niet bekend. In de nacht van dinsdag op woensdag meldden verschillende media dat Manning zou hebben geprobeerd zelfmoord te plegen in haar cel. Daarna zou zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De klokkenluider zat vast omdat ze weigerde te getuigen in een zaak omtrent WikiLeaks. Manning sprak zich uit tegen het proces met een grand jury, die bestaat uit een groep burgers en een getuige en die onder meer getuigen mag horen zonder de aanwezigheid van een advocaat. "Het idee dat er zoiets bestaat als een onafhankelijke jury is niet meer van deze tijd", zei ze eerder.

Manning zat al eerder vast. Ze lekte in 2010 als inlichtingenmedewerker in Irak gevoelige informatie aan WikiLeaks. In 2013 werd Manning hiervoor veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf, maar ze kwam in 2017 vrij nadat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama gratie verleende.

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.