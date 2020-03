Iran gaat de zwarte doos van het in januari neergehaalde Oekraïense passagiersvliegtuig toch delen met Kiev, zegt de Iraanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.

Op 8 januari stortte de Oekraïense Boeing 737-800 vlak buiten de Iraanse hoofdstad Teheran neer. Drie dagen later gaf Iran toe het vliegtuig per ongeluk te hebben neergeschoten. Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om.

Iran verwachtte die nacht represailles van de Verenigde Staten, omdat het land Amerikaanse militairen in buurland Irak had aangevallen.

In januari zei Teheran al dat de zwarte doos naar Oekraïne zou gaan. Dagen later meldde Iran dit alleen te zullen doen als het uitlezen niet zou lukken.

48 Video Moment waarop Iran Oekraïens vliegtuig neerschiet vastgelegd

Al snel onenigheid over analyse data vluchtrecorder

Na de crash ontstond al snel onenigheid over wie de gegevens van de zogeheten vluchtrecorder mocht analyseren. Gewoonlijk is dit de taak van het land waar de crash plaatsvond, maar de maker of eigenaar van het toestel wordt ook vaak betrokken bij het onderzoek.

Nu gaat de doos toch naar Oekraïne, zegt de Iraanse vertegenwoordiger bij de VN Farhad Parvaresh. Ook andere geïnteresseerde landen mogen de zwarte doos volgens Parvaresh analyseren.

Onduidelijk of Boeing data mag analyseren

Of de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing dan ook toegang tot de vluchtrecorder krijgt, is nog onduidelijk. Eerder zei Iran de recorder in elk geval niet met de VS te zullen delen.

In de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines zaten naast de Oekraïense crewleden veel Iraniërs, Canadezen met een Iraanse achtergrond en Afghanen.