Het Russische parlement heeft woensdag definitief ingestemd met een grondwetswijzing die president Vladimir Poetin in staat stelt om zich in 2024 opnieuw verkiesbaar te stellen. Met de huidige grondwet is dit niet toegestaan.

383 van de 450 leden in het lagerhuis van het Russische parlement stemden voor de wijziging in een derde stemronde. 43 leden brachten geen stem uit en 24 leden waren niet aanwezig bij de stemming. Niemand stemde tegen de grondwetswijziging. Ook het hogerhuis, dat het besluit van het lagerhuis moest evalueren, stemde in.

Poetin stelde de grondwetswijziging in januari voor. Mogelijk wil hij hiermee zijn positie als machtigste man van Rusland verlengen. Met de wijziging wordt de macht van het Russische presidentschap overgeheveld naar het parlement en de premier.

Poetin moet na zijn vierde presidentstermijn in 2024 aftreden. Volgens de Russische wet mag hij na twee opeenvolgende termijnen niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar door de grondwetswijziging kan hij daarna wel tot premier verkozen worden. In theorie zou Poetin dan tot 2036 aan de macht blijven.

De wijziging moet officieel nog wel worden goedgekeurd door het constitutionele hof van Rusland. Daarnaast stemt volgende maand ook het Russische volk nog over de grondwetswijziging.

Critici beschuldigen Poetin ervan opnieuw premier te willen worden om zo aan de macht te blijven. Tussen zijn tweede en derde termijn als president was hij ook al premier. Op deze manier kwam hij opnieuw in aanmerking voor het presidentschap.