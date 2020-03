Canada gaat therapieën die homo's zouden kunnen 'genezen' verbieden. Het kabinet heeft een wet ingediend die het verbiedt om minderjarigen aan zulke therapieën te onderwerpen en om reclame voor dit soort conversion camps te maken.

Ook worden Canadezen die hun minderjarige kind naar het buitenland brengen om daar een soortgelijke behandeling te ondergaan strafbaar.

"We willen zo helder mogelijk maken dat deze praktijken uit ons land verdwijnen", zegt justitieminister David Lametti tegen nieuwszender CBC. Hij noemt de therapieën die homoseksuele jongeren zouden kunnen 'veranderen' in hetero's "immoreel".

De Canadese regering beklemtoont dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor deze 'genezingstherapieën'. "Deze praktijken zijn gebaseerd op de leugen dat iemand die een andere seksuele geaardheid heeft slecht zou zijn en gerepareerd zou moeten worden", aldus Lametti. "Het is niet alleen een leugen, maar ook een boodschap die de waardigheid van individuele burgers en de lhbti-gemeenschap ondermijnt."

Ook Duitsland nam recent een wet aan die conversion strafbaar stelt

Het is de verwachting dat het wetsvoorstel een meerderheid in het parlement krijgt, ondanks kritiek van christelijke organisaties. "Als iemand zich ongemakkelijk voelt over zijn of haar geaardheid, dan mag de overheid niet beletten dat iemand op zoek gaat naar een andere weg", aldus een woordvoerder van de christelijke lobbyorganisatie Campagne Québec-Vie.

In Duitsland werd vorig jaar ook een wet aangenomen die therapieën die mensen uit de lhbti-gemeenschap zouden kunnen 'genezen' grotendeels verbiedt. Aanbieders van dit soort cursussen kunnen voortaan boetes krijgen of zelfs voor langere tijd de gevangenis in gaan.

In Nederland riep de Tweede Kamer het kabinet vorig jaar ook op een soortgelijke wet aan te nemen. De christelijke partijen, de PVV en Forum voor Democratie stemden toen tegen dit voorstel.