Miljoenen Mexicaanse vrouwen zijn maandag niet naar hun werk of naar school gegaan uit protest tegen het vele geweld tegen vrouwen in het land.

Het protest draagt de geuzennaam 'Día Sin Mujeres' (dag zonder vrouwen). Door zich een dag lang te onttrekken van het openbare leven, willen vrouwen laten zien hoe het zou zijn als vrouwen uit de samenleving verdwijnen.

De afgelopen vijf jaar is geweld tegen vrouwen met 137 procent toegenomen, laten cijfers van de Mexicaanse overheid zien. Gemiddeld worden per dag tien vrouwen vermoord in het Midden-Amerikaanse land.

Als gevolg van het protest bleven maandag veel scholen dicht. Ook universiteiten sloten hun deuren, omdat veel vrouwelijke studenten niet naar de lessen gingen.

Op zondag waren er in het kader van Internationale Vrouwendag ook grote demonstraties tegen gendergeweld, verspreid door heel het land. In de hoofdstad Mexico-Stad gingen zo'n 80.000 mensen de straat op, waarbij ook aanvaringen met de politie plaatsvonden. Daarbij raakten zestig mensen gewond.