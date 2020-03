De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft maandagavond nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De eerder ingevoerde reisbeperkingen voor het noorden van Italië gelden nu voor heel het land.

Conte zei tijdens een speech op Italiaanse televisie dat Italianen alleen nog maar mogen reizen voor werk en noodsituaties.

Daarbij worden alle grote sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden, voorlopig uitgesteld. Ook moeten alle andere openbare bijeenkomsten worden afgeblazen.

Volgens Conte zijn de maatregelen, die vanaf dinsdag ingaan, nodig om "de kwetsbaarste mensen van de samenleving" te beschermen. "Blijf thuis", benadrukt hij.

Scholen en universiteiten gaan - in plaats van half maart - begin april pas weer open.

Bijna 8.000 Italianen besmet

In Italië zijn in het afgelopen etmaal 97 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee is het dodental in het zwaarst getroffen Europese land gestegen naar 436.

Bij 1.598 mensen is de afgelopen 24 uur het coronavirus geconstateerd, wat het totaal aantal besmette personen in Italië brengt op 7.985 mensen.

