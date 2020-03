Noord-Korea heeft maandag drie nog nader te identificeren projectielen gelanceerd richting zee, aldus het hoofd van het Zuid-Koreaanse leger.

De projectielen vlogen op vijftig kilometer hoogte en tweehonderd kilometer ver. Wat er is precies is afgeschoten is nog niet bekend.

Vorige week lanceerde Noord-Korea twee korteafstandsraketten richting de Japanse Zee. Het zou een militaire oefening zijn geweest onder toeziend oog van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Daarvoor had Noord-Korea drie maanden lang geen raketoefeningen uitgevoerd.



Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Estland en België benoemden donderdag tijdens de veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) de raketoefeningen van vorige week. Ze noemden de oefening een provocerende actie die indruist tegen de resoluties van de VN.



Volgens de Noord-Koreaanse staatsomroep moeten de oefeningen niet worden opgevat als een bedreiging richting andere landen.