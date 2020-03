Bij een brand op het Griekse eiland Lesbos zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere gebouwen van een vluchtelingencentrum afgebrand, schrijft BBC News. Door de toenemende stroom vluchtelingen vanuit Turkije is het al weken onrustig op de Griekse eilanden en bij de grens.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand was. Ook is het niet bekend of er slachtoffers zijn. Het vuur werd binnen enkele uren geblust. Toch werden enkele gebouwen van het centrum zwaar beschadigd.

Het vluchtelingencentrum is van een Zwitserse non-profitorganisatie One Happy Family. Het ligt niet ver kamp Kara Tepe, waar op dit moment ongeveer 1500 migranten verblijven. In het centrum zat ook een school waar migrantenkinderen onderwijs kregen.

Verzet tegen komst vluchtelingen

Het is al dagen onrustig op Lesbos. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan besloot twee weken geleden de grens met Europa te openen. Sindsdien hebben duizenden vluchtelingen geprobeerd om Europa te bereiken.

Dinsdag werd bekend dat de Europese Unie (EU) 700 miljoen euro uittrekt om Griekenland te helpen. Ook heeft de Griekse regering besloten om nieuwe kampen voor asielzoekers te bouwen.

Een aantal eilandbewoners is het niet eens met dat plan en verzet zich tegen de komst van de vluchtelingen. Zo werd vorige week een boot weggeduwd, waardoor deze niet kon aanmeren. Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen besloot dinsdag tijdelijk al haar activiteiten op Lesbos te staken, omdat de situatie niet veilig is voor hulpverleners.

67 Video Inwoners Lesbos blokkeren migranten en belagen journalist

Ook aan de grens tussen Turkije en Griekenland zijn de spanningen zaterdag opgelopen. Griekse politie vuurde traangas af op mensen bij de grens die vervolgens met stenen naar de politie gooiden. Eerder op de dag kondigde de Griekse minister van migratie, Notis Mitarachi, nieuwe restricties aan die de toestroom van asielzoekers vanuit Turkije moet doen afremmen. Zo moeten migranten na een maand zelf geld gaan verdienen en worden ze niet meer gesteund door de overheid.