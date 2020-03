Italië heeft besloten de Noord-Italiaanse regio Lombardije op slot te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook veertien provincies in andere regio's mag niet meer in- of uitgereisd worden, maakte de Italiaanse regering in de nacht van zaterdag op zondag bekend. De maatregel treft ongeveer zestien miljoen mensen.

Italië kende al een aantal gebieden waar niemand in of uit mocht gaan, de zogeheten 'rode zones'. Nu breidt Italië de maatregelen uit naar de gehele Noord-Italiaanse regio Lombardije en veertien provincies. Mensen mogen de gebieden alleen in of uit als dit strikt noodzakelijk is. In de nacht van zaterdag op zondag ondertekende premier Giuseppe Conte hier een decreet voor. Hij zei dat verdere details later volgen.

De maatregelen treffen de hele regio Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneto, Padua, Treviso, Asti en Alessandria. Ook de steden Milaan en Venetië horen bij het gebied. De beperkingen gelden tot zeker 3 april.

Zaterdag lekte een concept van het decreet al uit aan het Britse persbureau Reuters. Volgens het concept ging het om elf provincies.

Zwembaden, musea en scholen houden deuren gesloten

In het decreet staat onder meer dat alle scholen in de betreffende regio's tot 3 april dichtblijven. Ook musea en zwembaden moeten hun deuren gesloten houden. Alle religieuze diensten worden stilgelegd, inclusief uitvaarten.

Restaurants en bars mogen openblijven, mits een veilige afstand van 1 meter ten opzichte van andere klanten en personeel gegarandeerd kan worden. Ook worden alle vakanties van zorgmedewerkers opgeheven.

Italië is van alle Europese landen het hardst geraakt door het coronavirus. Het afgelopen etmaal is het aantal besmettingen in het land gestegen met meer dan 1.200 naar 5.883 gevallen. In totaal zijn er 233 dodelijke slachtoffers gevallen.