De Italiaanse overheid overweegt verregaande maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, dat blijkt uit een conceptdecreet dat in handen is van het Britse persbureau Reuters. In het decreet staat onder meer dat burgers de hard getroffen regio Lombardije niet meer in of uit mogen.

Tot nu toe zijn slechts een beperkt aantal gebieden in Noord-Italië in quarantaine gezet; dit zijn de zogeheten 'rode zone's. Maar in het nieuwe conceptdecreet staat dat mensen Lombardije niet meer in of uit mogen.

Naast Lombardije worden mogelijk ook elf provincies in andere regio's op slot gezet, waaronder Piedmont, Emilia-Romagna en Veneto. De beperkingen gelden volgens het concept tot zeker 3 april.

Deze betreffende regio's kunnen alleen in- en uitgereisd worden wanneer strikt noodzakelijk, schrijft de Italiaanse krant Corriere Della Sera. Het gaat volgens Reuters bijvoorbeeld om "noodzakelijk werk" of om familieredenen.

Decreet wordt mogelijk zaterdag goedgekeurd

Naar verwachting wordt het decreet later deze zaterdag goedgekeurd, liet het hoofd van de Italiaanse agentschap voor burgerbescherming eerder weten.

Het afgelopen etmaal is het aantal besmettingen in Italië gestegen met meer dan 1.200 naar 5.883 gevallen.

In het decreet staat onder meer dat alle scholen in de betreffende regio's tot 3 april dichtblijven. Ook musea en zwembaden moeten hun deuren gesloten houden. Restaurants en bars mogen openblijven, mits een veilige afstand van 1 meter gegarandeerd kan worden. Ook worden alle vakanties van zorgmedewerkers opgeheven.