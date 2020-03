Libanon kan de staatsschuld niet langer dragen, zei premier Hassan Diab zaterdag in een tv-toespraak. Het geld dat het land nog over heeft, moet gebruikt worden om aan de basisbehoeften te voldoen. Het is voor het eerst dat het land niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Aanstaande maandag moet het land aan een openstaande rekening voldoen van 1,2 miljard euro. Maar Libanon kan dat bedrag niet opbrengen, zegt de in januari aangestelde premier.

Libanon wil in gesprek met schuldeisers om de schulden te herstructureren. Het land heeft volgens de premier een "gevaarlijk tekort" aan buitenlandse valuta, waar gewoonlijk de schulden mee terugbetaald zouden worden.

Libanon verkeert al maandenlang in een ernstige financiële crisis. Momenteel bedragen de schulden zo'n 80 miljard dollar, ongeveer 170 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Diab zegt dat mogelijk binnenkort ruim 40 procent van de bevolking in armoede zal moeten leven als het land de crisis niet te boven komt.

"De Libanezen leefden een droom die een waan bleek te zijn, alsof alles prima was, terwijl Libanon verdronk in steeds meer schulden en rentebetalingen", zei Diab tijdens zijn toespraak. "Kan de economie van een land gebouwd zijn op schulden? Kan een natie ooit vrij zijn als het omkomt in schulden?"

Libanezen zien spaargeld verdampen

Grootschalige protesten tegen de economische malaise, corruptie en slechte staat van publieke voorzieningen leidden in oktober tot de val van premier Saad Hariri.

Sindsdien is het land alleen nog maar dieper de crisis ingedoken: bedrijven sluiten, de werkloosheid stijgt en het land bouwt steeds meer schulden op.

De Libanese pond verliest steeds meer waarde tegenover de dollar, waardoor de prijs van buitenlandse producten omhoog is geschoten. Ook zien Libanezen een deel van hun spaargeld verdampen door de sterk dalende Libanese pond.