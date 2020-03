In de Chinese stad Quanzhou is zaterdag een hotel ingestort waar mensen in quarantaine zaten vanwege het coronavirus. Er zaten zeventig mensen in het ingestorte hotel, aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten.

Rond 19.30 lokale tijd stortte het hotel in. Binnen twee uur konden al 34 mensen uit het hotel worden bevrijd.

Het hotel met tachtig kamers ging in juni 2018 open en werd de afgelopen weken gebruikt om mensen in op te vangen die in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Waarom het hotel ineens instortte is nog onduidelijk. Er is een noodteam ter plaatse om mensen uit het ingestorte hotel te bevrijden.



Het is nog niet bekend of en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt.