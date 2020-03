De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond congreslid Mark Meadows benoemd tot stafchef van het Witte Huis, meldt de president op Twitter. Meadows vervangt Mick Mulvaney die speciaal gezant voor Noord-Ierland wordt.

"Ik ken Mark al lang en ik werk al lang met hem samen, onze relatie is erg goed", verklaart Trump op Twitter.

Meadows is een Republikeins lid van het lagerhuis van het Amerikaanse congres voor de staat North Carolina. In December gaf hij al te kennen zich dit jaar niet herverkiesbaar te stellen voor die positie.

Meadows vervangt Mick Mulvaney die in december 2018 werd aangesteld als waarnemend stafchef. Mulvaney werd nooit definitief aangesteld.

Meadows is de vierde stafchef die bij het Witte Huis in dienst treedt sinds Trump president werd in januari 2017.

De relatie tussen de president en Mulvaney zou op de proef zijn gesteld, onder meer door de rol die hij speelde in het afzettingsonderzoek tegen Trump. Mulvaney zou er niet snel genoeg in zijn geslaagd een effectieve strategie op te zetten om de president te verdedigen. Trump werd ervan beschuldigd om druk te hebben uitgeoefend op de regering van Oekraïne om onderzoek te doen naar de zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden. Uiteindelijk leidde deze beschuldiging tot de afzettingsprocedure tegen Trump.

Ook werd Mulvaney bekritiseerd voor zijn optreden tijdens de uitbraak van het coronavirus. Zo zou hij niet duidelijk zijn geweest in zijn communicatie naar het Amerikaanse volk over het virus. Trump heeft zelf nog geen reden gegeven voor het vertrek van Mulvaney.