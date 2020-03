Over vijf jaar moet al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of herbruikbaar zijn, vinden vijftien Europese landen en 66 bedrijven. Zij ondertekenen vrijdag het zogeheten Europees Plastic Pact.

De doelen uit het Plastic Pact Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik

Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van uit aardolie gemaakt plastic met ten minste 20 procent

Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25 procent

Gebruik ten minste 30 procent gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten

Het pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclebedrijven. De ondertekenaars, waaronder de Nederlandse en Franse overheid, moeten in 2025 ambitieuze doelen met het oog op het terugdringen van plasticverspilling hebben bereikt.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) presenteert het plan vrijdag in Brussel. "Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken", licht ze toe. "Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden."

Volgens Van Veldhoven zetten voor het eerst zo veel verschillende partijen - "van supermarkt tot overheden" - zich in voor hergebruik en recycling. Ze bedacht het pact samen met de Franse en Deense milieuministers, waarna meer landen en bedrijven geënthousiasmeerd raakten.

Elk jaar wordt gecontroleerd hoe ver de deelnemende landen en bedrijven zijn met het halen van de doelen. Ook wordt bekeken of het pact kan bijdragen aan een Europees plasticbeleid op basis van de Europese Green Deal. Hierin staan afspraken om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Ook niet-EU-landen als Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben hun handtekening onder het pact gezet.