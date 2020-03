Een man uit de Amerikaanse staat Alabama is donderdag (lokale tijd) geëxecuteerd voor zijn betrokkenheid bij de moord op drie politieagenten in 2004. Het Amerikaanse Hooggerechtshof schortte zijn executie eerder op de dag nog op, omdat er twijfels waren over zijn veroordeling.

De man, Nathaniel Woods, kreeg in 2005 de doodstraf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij het doodschieten van drie politieagenten.

De straf was lange tijd omstreden. De agenten probeerden Woods en een andere man te arresteren voor drugshandel, maar werden neergeschoten. Woods schoot zelf niet, maar alleen betrokkenheid is in Alabama al aanleiding om de doodstraf te krijgen. De schutter werd ook ter dood veroordeeld. Hij wacht nog op zijn executie.

Onder meer Kim Kardashian en Martin Luther King III, de zoon van Martin Luther King, pleitten voor een heroverweging van de veroordeling. Zo schreef King een brief naar de gouverneur van Alabama.

Donderdagavond werd de executie inderdaad uitgesteld. Het Hooggerechtshof zou zich opnieuw buigen over de zaak, maar omstreeks 21.00 uur (lokale tijd) vond de executie via een dodelijke injectie alsnog plaats.