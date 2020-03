Turkije heeft donderdag 21 militairen van de Syrische regering omgebracht als vergeldingsactie, nadat Syrië eerder op de dag twee Turkse militairen ombracht. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie.

Bij de vergeldingsactie zouden ook stukken artillerie en raketlanceerinrichtingen zijn vernietigd.

Donderdag opende de Syrische regering vuur op Turkse militairen in de Syrische regio Idlib. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en raakten drie andere militairen gewond.

De vergeldingsactie van Turkije vond plaats in aanloop naar een staakt-het-vuren. Vrijdag om 00.01 uur (lokale tijd) ging in Idlib een wapenstilstand van kracht tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Poetin en Erdogan kwamen de wapenstilstand donderdag overeen in Moskou, waar de twee ambtsgenoten elkaar spraken over de situatie in het gebied.

Idlib is nog het enige grote gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Een deel van deze rebellen wordt gesteund door Turkije, terwijl Rusland het leger van de Syrische president Bashar Al Assad steunt.

Vorig jaar escaleerde de situatie in de regio. Tientallen Turkse militairen zijn de afgelopen weken omgekomen. Ook is er een grote vluchtelingenstroom die richting de grens met Turkije trekt. Op dit moment heeft Turkije al zo'n 3,6 miljoen militairen opgevangen. Volgens de Turkse autoriteiten kunnen zij dit aantal niet aan.