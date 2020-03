Elizabeth Warren zet een punt achter haar campagne om de Democratische presidentskandidaat te worden, meldt The New York Times donderdag op basis van een bron dicht bij de senator van Massachusetts.

Warren werd gezien als een van de koplopers in de strijd om de Democratische kandidatuur, maar wist tot nu toe geen enkele staat achter zich te krijgen.

Warren, een progressieve geestverwant van Bernie Sanders, presteerde niet goed. Ze eindigde afgelopen dinsdag tijdens Super Tuesday in haar thuisstaat Massachusetts achter Joe Biden én Sanders. Ze deed het in het algemeen slechter dan Michael Bloomberg, die eerder deze week uit de race stapte.

Met het opstappen van Warren is het deelnemersveld van potentiële Democratische presidentskandidaten uitgedund tot drie. De gematigde Biden en de progressieve Sanders strijden om de winst.

De derde Democratische kandidaat, Tulsi Gabbard, die voor de staat Hawaï in het Huis van Afgevaardigden zit, lijkt hoogstens te kunnen rekenen op één gedelegeerde. Het is kenners niet duidelijk waarom zij haar campagne nog voortzet.

Tijdens de Democratische Nationale Conventie in juli zal de kandidaat worden gekozen die het tijdens de presidentsverkiezingen in november zal opnemen tegen de Republikeinse kandidaat. Hoogstwaarschijnlijk is de zittende president Donald Trump zijn of haar tegenstander.