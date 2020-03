Een monteur van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is woensdag veroordeeld tot drie jaar cel, nadat hij het navigatiesysteem van een vliegtuig saboteerde, melden lokale media. De man lijmde onder meer schuimrubber vast in het navigatiesysteem.

Het incident gebeurde op 17 juli vorig jaar. Een vliegtuig zou met 150 passagiers van Miami naar Nassau op de Bahama's vliegen, maar bij het opstarten gaf het toestel een foutmelding.

Tijdens een controle vonden medewerkers een stuk schuimrubber dat was vastgelijmd aan het navigatiesysteem. Dit systeem houdt belangrijke informatie van een toestel bij. Uit bewakingsbeelden bleek dat de monteur het stuk schuimrubber had vastgelijmd. Volgens de lokale autoriteiten had het vliegtuig neer kunnen storten als de piloten geen foutmelding hadden ontvangen.

De monteur had het vliegtuig aan de grond gehouden om zelf reparaties uit te voeren in de hoop dat er vluchten vertraagd of geannuleerd zouden worden. Volgens zijn advocaat wilde hij op die manier aan extra uren komen om meer geld te verdienen. Het zou niet zijn bedoeling zijn geweest om schade aan het toestel of de passagiers aan te brengen.

De man was dertig jaar in dienst bij American Airlines. Via een brief liet hij tijdens de rechtszaak weten spijt te hebben van zijn actie. "Er is geen excuus voor wat ik gedaan heb", schrijft hij onder meer.