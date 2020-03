India heeft de internetblokkade in Kasjmir, die sinds augustus van kracht was, deels opgeheven. Zo krijgen inwoners onder meer weer toegang tot sociale media zoals Facebook, WhatsApp en Instagram.

De Hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi hief de speciale autonome status die Jammu en Kasjmir hadden zeven maanden geleden op. Sindsdien lag het internet- en telefoonverkeer plat. Ook mochten mensen niet meer de straat op en stuurde India tienduizenden extra troepen naar de regio.

Critici beweren dat Modi van Kasjmir, waar overwegend moslims wonen, een hindoestaat wil maken. De Indiase regering heeft dit altijd ontkend en meende dat het besluit tot extra welvaart en vrede zal leiden. De regio, waaronder de Kasjmir-vallei gelegen in het Himalaya-gebergte valt, is een gewilde plek om te wonen.

Hoewel sociale media weer bereikbaar zijn voor de miljoenen inwoners van Kasjmir, blijven de snelheidsbeperkingen op mobiel internet nog tot medio maart van kracht, blijkt uit een bevel van de Indiase overheid dat is ingezien door Reuters.

India: 'Verbod was nodig om onrust te voorkomen'

Volgens India was het maandenlange verbod nodig om onrust in Kasjmir te voorkomen. Veel inwoners in de regio gebruikten echter VPN-netwerken om de blokkades te omzeilen.

Het Indiase hooggerechtshof oordeelde in januari dat de internetblokkade ongrondwettelijk was. Het internet in het ziekenhuis in Kasjmir werd daarop hersteld. Ook telefoneren werd weer mogelijk gemaakt.

Kasjmir wordt al zeventig jaar betwist door India, Pakistan en in mindere mate China. De regio is bestuurlijk ingedeeld onder de drie landen.