De Democratische presidentskandidaat Joe Biden ligt op basis van de exitpolls aan kop na Super Tuesday, de belangrijkste dag van de Amerikaanse voorverkiezingen. Zijn belangrijkste tegenstander, Bernie Sanders, stevent ondertussen af op de winst in Californië, de staat waar dinsdag veruit de meeste kiesmannen te halen vielen.

Veertien staten gingen dinsdag naar de stembussen om een kandidaat te kiezen die het tijdens de presidentsverkiezingen van 3 november moet opnemen tegen president Donald Trump. Er waren dinsdag 1.357 kiesmannen, ook gedelegeerden genoemd, te winnen, ongeveer een derde van het landelijke totaal. Na Super Tuesday is zo'n 40 procent van dat landelijke totaal vergeven.

Voormalig vicepresident Biden wint op basis van de exitpolls en de eerste resultaten zeker acht staten. Hij gaat aan kop in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee en Virginia.

Sanders wint belangrijke staat Californië

Senator Bernie Sanders won in Vermont, de staat die hij vertegenwoordigt in de Senaat, Colorado en Utah. Ook in Californië, de staat waar op Super Tuesday een derde van de kiesmannen te vergeven is, heeft Sanders gewonnen. De telling in Californië duurt traditioneel gezien overigens wel langer dan in veel andere staten, dus het wordt pas later duidelijk hoeveel gedelegeerden de kandidaten achter zich krijgen.

In Maine en Texas is het verschil tussen de centristische Biden en de linkse Sanders vooralsnog te klein om al een winnaar te bepalen. Biden lijkt in beide staten een kleine voorsprong op Sanders te hebben.

Miljardair Bloomberg lijkt grootste verliezer

Mediamagnaat en oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg heeft alleen gewonnen in het overzeese territorium Amerikaans-Samoa. Hij heeft veel geld geïnvesteerd in zijn campagne in de veertien staten die op Super Tuesday stemden. Tijdens de eerste voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire, Nevada en South Carolina deed Bloomberg nog niet mee. Het half miljard dollar dat hij aan televisiereclames spendeerde lijkt niet veel effect te hebben gehad.

Een kleine opsteker voor Bloomberg is dat hij het in Californië beter leek te doen dan Biden, toen ongeveer een kwart van de stemmen was geteld.

De andere grote verliezer is Elizabeth Warren. De progressieve geestverwant van Bernie Sanders slaagde er zelfs niet in een goed resultaat te behalen in Massachusetts, de staat die zij vertegenwoordigt in de Senaat. Warren eindigde als derde, achter Biden en Sanders.

Tulsi Gabbard, afgevaardigde uit Hawaï, leek woensdagochtend geen enkele kiesman te hebben gewonnen.

Gematigde kamp maakte ruimte voor Biden

In de aanloop naar Super Tuesday staakten meerdere centristische kandidaten hun campagne. Onder meer Pete Buttigieg en Amy Klobuchar trokken zich terug om ruimte te bieden aan Biden om Sanders het hoofd te bieden.

Om de presidentiële nominatie van het Democratische kamp te winnen, moet een kandidaat 1.991 kiesmannen achter zich krijgen. Er zijn in totaal 3.979 kiesmannen te winnen. Tijdens Super Tuesday waren meer dan een derde van de kiesmannen te winnen.