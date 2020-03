Iran laat tijdelijk meer dan 54.000 gevangen vrij om de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen tegen te gaan, schrijft BBC News dinsdag. Veel gevangenissen in het land zitten overvol, waardoor het COVID-19-virus zich er snel kan verspreiden.

Volgens de autoriteiten is het risico op verspreiding in de gevangenissen te groot.

Gevangenen moeten eerst negatief testen voor het virus, voordat ze worden vrijgelaten. Ook moeten ze een borgsom betalen. Gedetineerden met meer dan vijf jaar celstraf mogen om veiligheidsredenen niet weg.

Mogelijk komt ook de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe vrij, melden Iraanse overheidsfunctionarissen. De liefdadigheidswerker is in 2016 door Iran veroordeeld voor spionage. Het Verenigd Koninkrijk ontkent dat de vrouw schuldig is. Ze zit een celstraf van vijf jaar uit.

Volgens Zaghari-Ratcliffe's man is ze besmet geraakt met het coronavirus, maar weigeren de lokale autoriteiten haar te testen. Iran spreekt dit tegen.

In Iran hebben volgens het Iraanse ministerie van Volksgezondheid ruim 2.300 mensen het coronavirus opgelopen. Dinsdag werden er 835 besmettingen gemeld. Na China, waar het coronavirus het eerste opdook, heeft Iran de meeste sterfgevallen. Zeker 77 mensen zijn al aan de gevolgen van het virus overleden.

Ook veel Iraanse parlementsleden zijn positief getest. Volgens BBC News gaat het om zeker 23 van de 290 leden.

