De Duitse politie heeft dinsdag op twaalf plaatsen invallen gedaan bij vermoedelijke leden van de rechts-extremistische groep Aryan Circle Germany, melden Duitse media. Hierbij zouden mogelijk meerdere aanslagen op mensen met een buitenlandse achtergrond verijdeld zijn.

De invallen vonden plaats in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Hessen en Brandenburg. De politie heeft verboden wapens en amfetamine gevonden, maar er zou onvoldoende aanleiding zijn geweest om arrestaties te verrichten.

Volgens het Duitse OM wil de groep racistisch gemotiveerde aanslagen plegen. Hoe ver gevorderd de plannen waren, is niet bekend gemaakt. De plannen zouden nog niet concreet zijn geweest.

De leider van de Aryan Circle Germany is Bernd Tödter, een veroordeelde neonazi en oprichter van Sturm 18, een andere extreemrechtse organisatie die in 2015 verboden werd. De Aryan Circle Germany zou volgens de Duitse autoriteiten een doorstart zijn van Sturm 18. De naam verwijst naar een Amerikaanse gevangenis-bende.

Duitsland opgeschikt door meerdere aanslagen

Duitsland werd de afgelopen tijd opgeschikt door drie aanslagen. In juni vorig jaar werd de regionale CDU-politicus Walter Lübcke doodgeschoten door een man met rechts-extremistische motieven. Vier maanden later schoot een antisemitische Duitser twee mensen dood bij een synagoge in Halle en vorige maand pleegde een Duitser een aanslag op twee shishabars in Hanau. Daarbij kwamen negen mensen om het leven. Ook bij deze aanslag had de dader een rechts-extremistisch motief.

Na de aanslagen kwamen de Duitse autoriteiten met plannen om harder op te treden tegen de opkomst van rechts-extremistische groeperingen. Zo wordt het moeilijker gemaakt om aan een wapen te komen en worden extremistische groepen eerder verboden.

In februari voerde de Duitse politie ook al huiszoekingen uit. Er werden twaalf mensen gearresteerd in zes deelstaten. Zij zouden aanslagen van plan zijn geweest te plegen op onder meer politici, asielzoekers en moslims.

In januari van dit jaar werd Combat 18, een neonazi-organisatie al verboden. Ook andere rechts-extremistische organisaties, zoals Uniter, worden nu strenger bekeken.