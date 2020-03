Het einde van de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo (DRC) is in zicht. Gezondheidsorganisatie WHO meldt dinsdag dat de laatste ebolapatiënt uit het ziekenhuis ontslagen is en dat er al twee weken geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

De uitbraak, die door de WHO in juli werd bestempeld als internationale gezondheidscrisis, is officieel voorbij als in 42 achtereenvolgende dagen geen nieuwe besmettingen worden geconstateerd.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO spreekt van "zeer goed nieuws voor de hele wereld", maar de organisatie benadrukt dat de uitbraak nog niet voorbij is. In het oosten van Congo, waar veel rebellengroeperingen tegen elkaar vechten, is het lastig om nieuwe besmettingsgevallen te traceren.

De rebellen bemoeilijkten de strijd tegen de verdere verspreiding van de zeer besmettelijke ziekte, die wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen als bloed, zweet en urine. Bij de huidige uitbraak speelde ook mee dat er veel verkeerde informatie over ebola rondging, waardoor hulpverleners door de bevolking werden gewantrouwd.

Sinds het begin van de uitbraak in augustus 2018 zijn 2.264 personen aan ebola overleden. Bijna twaalfhonderd anderen overleefden het wel. Alleen de uitbraak in West-Afrika van 2013 tot 2016 was dodelijker. Toen vielen meer dan elfduizend doden.