Iran heeft de productie van verrijkt uranium sinds november flink opgeschroefd, meldt het internationaal atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties volgens The Washington Post.

Sinds november heeft het land de voorraad verrijkt uranium aangevuld met meer dan driemaal de toegestane limiet van 300 kilogram. Ook bouwde het een groot aantal nieuwe machines om uranium mee te verrijken, zegt het agentschap. In totaal heeft Iran meer dan 1.020 kilo verrijkt.

Met verrijkt uranium kunnen kernwapens gemaakt worden. Daarvoor is alleen wel een zuiverheidsgraad van ruim 90 procent nodig. De Iraanse voorraad haalt de 4,5 procent net niet.

Het atoomagentschap uit in het rapport zijn ongenoegen over de transparantie van Iran. Het land weigert het agentschap toegang tot een aantal locaties waar vermoedelijk nucleaire activiteiten plaatsvinden. Dinsdag riep de Franse president Emmanuel Macron Iran nog op mee te werken aan het onderzoek van het atoomagentschap.

VS verwees deal naar prullenbak

Dit is het eerste rapport van het atoomagentschap sinds Iran stopte met het naleven van de voorwaarden uit het atoomakkoord uit 2015, het zogeheten JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Hierin was ook de limiet van 300 kilo afgesproken.

In het JCPOA spraken de ondertekenaars af de verlammende financiële sancties op Iran te verminderen als Iran zijn nucleaire activiteiten zou inperken.

De Amerikaanse president Donald Trump verwees het akkoord in mei 2018 officieel naar de prullenbak. Hij noemde het "de slechtste deal ooit". Het akkoord was onderhandeld door zijn voorganger Barack Obama. Trump had zich in 2017 al voorgenomen uit de deal te stappen.

Iran voegt daad bij woord

Uit protest kondigde Iran aan de productie van uranium te verhogen. Het land zou nu dus de daad bij het woord gevoegd hebben.

In tegenstelling tot Iran en de VS staan de andere ondertekenaars (Rusland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China) nog wel achter het nucleaire akkoord. Zijn hebben lang geprobeerd de deal te redden, ondanks de tegenwerkingen van de VS.

De Britse premier Boris Johnson hintte in januari wel op een mogelijke "Trump-deal" die de JCPOA zou kunnen vervangen. Zijn Duitse en Franse collega's zagen hier weinig in.