Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft dinsdag besloten al haar activiteiten op het Griekse eiland Lesbos te staken, omdat de situatie niet veilig is voor hulpverleners, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Het gaat om alle werkzaamheden van de organisatie op het eiland. Artsen zonder Grenzen heeft onder andere een kliniek nabij het vluchtelingenkamp Moria. Hier wordt medische en psychosociale hulp geboden.

Tot wanneer de werkzaamheden van de hulporganisatie opgeschort worden, is niet bekend. "Er wordt per dag bekeken of het weer veilig genoeg is voor onze medewerkers", aldus een woordvoerder. Het personeel van Artsen zonder Grenzen heeft nog niet te maken gehad met ernstige geweldsincidenten, maar wel met intimidatie. In tegenstelling tot andere Nederlandse hulpverleners, bijvoorbeeld die van Stichting Bootvluchteling, zo meldt de organisatie.

Een aantal medewerkers van die organisatie werden op een geheime locatie ondergebracht nadat ze werden belaagd door eilandbewoners. Momenteel is een deel van hen nog ondergedoken. "We evalueren de veiligheidssituatie op dit moment en bekijken of we in de loop van de week weer aan het werk kunnen", aldus een woordvoerder.

'Situatie op Lesbos alleen maar verslechterd'

Caroline Willemen van Artsen zonder Grenzen is vier weken geleden zelf voor het laatst op Lesbos geweest, maar staat in nauw contact met de hulpverleners die er momenteel aanwezig zijn. Volgens haar is de situatie op Lesbos in de afgelopen dagen "alleen maar verslechterd". Willemsen: "Op Lesbos wonen zo'n 80.000 mensen, die populatie kan de grote stroom aan vluchtelingen niet alleen aan."

Volgens Willemen hebben vluchtelingen die aankomen geen toegang tot het vluchtelingenkamp Moria, omdat eilandbewoners de wegen hebben geblokkeerd. "Ook kunnen vluchtelingen in het kamp, het kamp niet uit. Zij hebben geen toegang tot voorzieningen."

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan besloot twee weken geleden om de grens met Europa te openen. Sindsdien hebben duizenden vluchtelingen de grens met Europa proberen te bereiken. Veel Griekse eilanden hebben sinds de opening van de grenzen te maken met een flink toenemende stroom aan vluchtelingen.

67 Video Inwoners Lesbos blokkeren migranten en belagen journalist

EU helpt Griekenland met 700 miljoen euro

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft dinsdag bekendgemaakt dat de Europese Unie 700 miljoen euro uittrekt om Griekenland te helpen. Met het geld wil de EU de situatie aan de Grieks-Turkse grens veiliger maken.

Een aantal bewoners is erg boos over de het plan van de Griekse regering om nieuwe kampen te bouwen waar asielzoekers kunnen verblijven. Een groep boze bewoners heeft bijvoorbeeld de wegen naar vluchtelingenkamp Moria op Lesbos geblokkeerd. Ook hebben eilandbewoners een boot met vluchtelingen weggeduwd, waardoor deze niet kon aanmeren.

De Griekse minister-president Kyriakos Mitsotakis zei dinsdag dat de vluchtelingencrisis in het grensgebied met Turkije een "asymmetrisch dreiging" is voor de grenzen van de Europese Unie. Mitsotakis zei dat hij hoopt dat de crisis als een waarschuwing geldt voor Europa om haar verantwoordelijkheid te nemen.