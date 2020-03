Voormalig presidentskandidaat Pete Buttigieg, die zondag zijn campagne stopte, heeft in de nacht van maandag op dinsdag officieel zijn zegen gegeven aan politiek rivaal Joe Biden. Enkele uren later volgde voormalig kandidaat Beto O'Rourke zijn voorbeeld, terwijl eerder op de maandag ook al Amy Klobuchar haar campagne had gestaakt om Biden te steunen.

Inclusief Tom Steyer, die zondag zijn race beëindigde, vertrokken er de laatste dagen drie gematigde kandidaten. Daarmee is de weg vrij voor Biden om in aanloop naar 'Super Tuesday' kiezers aan zich te binden. Dinsdag mogen kiezers in veertien staten naar de stembus, en staan een derde van alle gedelegeerden op het spel.

Dat Buttigieg en Klobuchar juist nu de handdoek in de ring gooien, is enigszins opvallend. Beide kandidaten hadden fors geïnvesteerd in de veertien staten, maar lijken de voorkeur te geven aan één gematigde kandidaat die de dreiging van de "te radicale Bernie Sanders" kan afweren. De 78-jarige senator uit Vermont voert na vier voorverkiezingen met 53 gedelegeerden de lijst aan, met Biden vlak achter hem.

Biden is niet alle rivalen kwijtgeraakt. Michael Bloomberg probeert op dezelfde wijze kiezers te strikken, maar de miljardair staat in de peilingen op grote achterstand en liet de eerste voorverkiezingen schieten.

Tijdens 'Super Tuesday' kan hij alsnog hoge ogen gaan gooien: hij spendeerde in drie maanden tijd meer geld aan zijn campagne dan vele andere presidentskandidaten in een jaar tijd deden, en bombardeerde vooral de veertien aanstaande staten vol met verkiezingsspotjes.

Steun O'Rourke helpt Biden in belangrijke staat Texas

De steun van O'Rourke kan Biden in de belangrijke staat Texas, waar 228 kiesmannen worden verdeeld, weleens de doorslag gaan geven. O'Rourke groeide op in El Paso en ontwikkelde er een grote achterban.

"We hebben iemand nodig die Donald Trump kan verslaan. Hij is de grootste bedreiging voor de VS", sprak O'Rourke aan de zijde van Biden.

Buttigieg vertelde zondag zijn campagne te stoppen omdat hij het de juiste stap vond in zijn streven om de Amerikaanse president Donald Trump uit zijn ambt te krijgen. "Dat doel is belangrijker dan mijn eigen campagne. Om dat te bewerkstelligen, moeten de kiezers in het Democratische kamp één sterke leider kiezen , terwijl nu verdeeldheid heerst" aldus Buttigieg.

'Mayor Pete' noemde toentertijd nog geen naam, maar dat hij nu besluit Biden te steunen komt niet uit de lucht vallen. De ideeën van de gematigde kandidaat komen overeen met die van de 77-jarige ex-vicepresident en van Buttigieg was bekend dat hij geen fan van senator Bernie Sanders was, die gesteund wordt door de progressieve vleugel van de partij.

Klobuchar had op een verkiezingsbijeenkomst lovende woorden over voor Biden. "Hij heeft zijn hele voor mensen gevochten. Niet voor de rijken en machtigen der aarde, maar voor de moeders, boeren, dromers en veteranen", sprak Klobuchar.