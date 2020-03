De rechtse Likud-partij van minister-president Benjamin Netanyahu heeft maandag volgens de exitpolls samen met gelijkgestemde partijen precies de helft van de zetels in het Israëlisch parlement gewonnen. Het was de derde verkiezing binnen een jaar.

Likud zou 37 zetels hebben en samen met gelijkgestemde kleinere rechtse en religieuze partijen 60 zetels halen in de Knesset, die 120 zetels telt: één te weinig om een stabiele regering te vormen. Eerdere verkiezingen in april en september 2019 leidden ook al niet tot een werkende coalitie.

Netanyahu haalde met Likud volgens de exitpolls wel meer stemmen dan zijn rivaal Benny Gantz, oud-bevelhebber van de Israëlische strijdkrachten en aanvoerder van de centristische partij Kahol Lavan.

De zittende premier riep zichzelf al als winnaar uit en twitterde een dankbericht naar zijn volgers. De resultaten van de verkiezingen worden in de loop van dinsdag verwacht.

Netanyahu zal terechtstaan wegens corruptie

Netanyahu is de langstzittende premier in de Israëlische geschiedenis: hij vervulde het ambt tussen 1996 en 1999 en vanaf 2009. Hij staat aan het hoofd van de rechts-nationalistische partij Likud.

De populariteit van de premier kreeg een knauw toen hij vorig jaar in staat van beschuldiging werd gesteld wegens omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Netanyahu zou voor honderden miljoenen euro's aan staatsgunsten hebben verleend aan eigenaren van Israëlische media, in ruil voor geschenken en positieve berichtgeving.

Netanyahu ontkent alle aanklachten. Het proces tegen hem gaat volgens de huidige planning op 17 maart van start. Waarschijnlijk is de formatie dan nog in volle gang.

Een supporter van Benjamin Netanyahu kust diens portret tijdens de uitslagenavond in het hoofdkwartier van de Likud-partij in Tel Aviv. (Foto: Reuters)

Palestijnen en Iran zijn niet Israëls enige probleem

Het vredesplan voor Israël en de Palestijnen van de Amerikaanse president Donald Trump was een belangrijk verkiezingsthema. Netanyahu heeft beloofd grote delen van de Westelijke Jordaanoever te zullen annexeren als hij opnieuw wordt verkozen. Gantz wil dat ook doen, maar zijn plannen lijken minder ver te gaan dan die van de premier.

Hoewel het Israëlisch-Palestijnse conflict en de spanningen rond Iran zowel binnen als buiten Israël de meeste aandacht trekken, kampt het land met problemen op andere vlakken die volgens deskundigen in de campagne onderbelicht bleven.

De Israëlische economie doet het momenteel aardig met een sterk groeicijfer en lage werkloosheid, maar de wegen in het land zijn volledig dichtgeslibd (schade: zo'n 9 miljard euro per jaar), het zorgstelsel barst uit zijn voegen en het onderwijs blijft achter bij dat van andere ontwikkelde naties.

Ook stemmen van mensen die in quarantaine zitten vanwege het coronavirus zijn belangrijk. (Foto: Reuters)

Speciale 'coronastembureaus'

In de spannende verkiezingsrace, waarin elke stem zwaar kan wegen, was ook gedacht aan de grofweg 5.500 kiezers die in thuisisolatie zitten vanwege (een vermoedelijke) besmetting met het coronavirus.

Zij konden op meer dan een dozijn plekken in het land terecht bij speciale stembureaus in tenten, waarin verpleegkundig personeel in volledig beschermende kleding de wacht hield en de beambten zich achter doorzichtige plastic barrières bevonden.