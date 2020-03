Amy Klobuchar stapt uit de Democratische voorverkiezing voor het Amerikaanse presidentschap, meldt haar campagneteam maandag. Op de vooravond van 'Super Tuesday' spreekt de gematigde kandidaat haar steun uit voor haar rivaal Joe Biden.

Klobuchar is de derde gematigde kandidaat die in de nasleep van de voorverkiezingen van afgelopen zaterdag in de staat South Carolina besluit uit de race te stappen: miljardair Tom Steyer deed dat gelijk die avond, Pete Buttigieg zette zijn campagne zondag stop en Klobuchar sluit nu het rijtje.

De aankondigingen van Buttigieg en Klobuchar waren qua timing onverwacht. Beide kandidaten hadden al veel geld en moeite gestoken in de veertien staten die op dinsdag, 'Super Tuesday', naar de stembus gaan. Het lijkt erop dat Buttigieg, oud-burgemeester van South Bend (Indiana), de senator uit Minnesota het laatste zetje heeft gegeven.

Zowel Klobuchar als Buttigieg geldt als gematigde Democraat. Ze probeerden dezelfde kiezers te bereiken als twee andere kandidaten - Biden en outsider Michael Bloomberg - wat voor versplintering in het gematigde kamp zorgde.

Succes Sanders zorgt voor vrees bij gematigde Democraten

De progressieve vleugel van de partij lijkt zich voornamelijk achter Bernie Sanders te hebben geschaard. De campagne van zijn ideologische verwant Elizabeth Warren wankelt. Het succes van Sanders bij de voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire en Nevada veroorzaakt vrees bij gematigde Democraten, die de senator uit Vermont als te radicaal zien.

Biden was vanaf het begin van de race de topfavoriet, maar hij voerde weinig overtuigend campagne en behaalde slechte resultaten in de eerste drie staten. Biden kwam echter weer in beeld toen hij zaterdag zijn rivalen verpletterde in South Carolina.

Buttigieg stelde bij het stopzetten van zijn campagne dat de rest van de partij zich achter één kandidaat moet verenigen om de opmars van Sanders te stuiten (hoewel hij hem niet bij naam noemde). Volgens een adviseur van Buttigieg zou 'Mayor Pete' inmiddels Biden zijn zegen hebben gegeven, net als Klobuchar.